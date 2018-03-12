В Туркменистане стартует сезон сева хлопчатника

12 марта 2018 10:39 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане 23 марта стартует сезон сева хлопчатника, пишет газета "Нейтральный Туркменистан".

В этот день к севу приступят хлопкоробы Ахалского, Лебапского и Марыйского велаятов (областей), а 28 марта к ним присоединится северный - Дашогузский регион.

Будущий урожай хлопка во многом зависит от соблюдения агротехнических норм во время посевной, и поэтому важно, чтобы данная кампания была проведена своевременно и с высоким качеством, сказал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на правительственном совещании.

Хлопок составляет весомую статью экспорта Туркменистана и является востребованным сырьем для десятков современных предприятий динамично развивающейся в стране текстильной индустрии.

Общая площадь посевных земель составляет более 500 тысяч гектаров.

В 2017 году планы сева хлопчатника были перевыполнены в объёме 1,1 миллиона тонн.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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