Ашхабад ожидает президента РФ с официальным визитом

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пригласил президента РФ Владимира Путина посетить с официальным визитом Туркменистан, говорится в сообщении туркменского правительства.

Это предложение прозвучало в ходе телефонного разговора, во время которого глава Туркменистана "выразил надежду, что 18 марта народ Российской Федерации на президентских выборах примет правильное решение".

Главы двух государств выразили удовлетворение возможностью обсудить приоритетные вопросы туркмено-российских отношений, выстраиваемых на равноправной основе и развивающихся на принципах взаимного уважения, долгосрочности и стратегического партнёрства, говорится в информации.

Президенты Туркменистана и России конкретизировали ключевые направления двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере.

Стороны обменялись мнениями и по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес.

"При этом была подтверждена готовность обеих стран укреплять эффективное сотрудничество в рамках авторитетных международных организаций и структур, отвечающее целям всеобщего мира и благополучия", - говорится в информации.

В Туркменистане работает порядка 190 компаний с российским капиталом. С 2009 года на основании подписанного соглашения о разделе продукции в туркменском секторе Каспия ведет свою деятельность холдинг АРЕТИ (бывшая ИТЕРА).

В то же время российский ОАО Газпром - традиционный торговый партнер в 2016 году полностью прекратил закупки туркменского газа.

Договор о стратегическом партнёрстве между Туркменистаном и Россией был подписан по итогам официального визита в Ашхабад российского президента Владимира Путина в начале октября 2017 года.

Две страны наметили и план действий по развитию экономического партнерства

Ожидается выход на конкретные проекты, использование географических и инфраструктурных преимуществ стран. Прежде всего, в промышленности, транспорте и коммуникациях, энергетике, агропромышленном комплексе, в новых технологиях и в таких сферах, как автомобилестроение, авиастроение, судостроения.

На первый план выходит и сфера логистики. Перспективным видится использование портовой инфраструктуры стран на Каспийском море – в городах Туркменбаши и Астрахани, общей паромной переправы.

Туркменистан также подтвердил готовность к увеличению поставок туркменской сельхозпродукции и текстиля в Россию и к поставкам продукции нефтегазовой и химической промышленности, товаров народного потребления.

Приоритетными сферами взаимодействия обозначены банковско-финансовый сектор, поддержка экспортно-импортных операций и совместные внешнеэкономические проекты.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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