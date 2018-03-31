В Туркменистане назначены руководители парламентских комитетов

АШХАБАД /Trend/ - В соответствии с постановлениями Меджлиса (парламента) Туркменистана назначены руководители парламентских комитетов, говорится в сообщении туркменского правительства.

Эшшаев Юсупгулы избран председателем Комитета Меджлиса Туркменистана по защите прав и свобод человека; Маммедов Ресулберды - председателем Комитета Меджлиса Туркменистана по законодательству и его нормам; Джораев Сердар - председателем Комитета Меджлиса Туркменистана по экономическим вопросам; Ашыров Гурбанмырат - председателем Комитета Меджлиса Туркменистана по социальной политике.

Розыев Гахрыман избран председателем Комитета Меджлиса Туркменистана по науке, образованию, культуре и молодёжной политике; Сейдибаев Азат - председателем Комитета Меджлиса Туркменистана по охране окружающей среды, природопользованию и агропромышленному комплексу; Туваков Мердан - председателем Комитета Меджлиса Туркменистана по международным и межпарламентским связям; Гурбанов Максатберди - председателем Комитета Меджлиса Туркменистана по работе с органами местной представительной власти и самоуправления.

По Конституции Туркменистана парламент принимает законы, вносит изменения и дополнения в основной закон, утверждает госбюджет; решает вопросы о проведении всенародных референдумов; назначает выборы президента, депутатов Меджлиса, членов представительных органов; ратифицирует и денонсирует международные договоры; решает вопросы изменения государственной границы и административно-территориального деления страны.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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