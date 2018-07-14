В Туркменистане ученые обсуждают водную проблематику

АШХАБАД /Trend/ - В Академии наук Туркменистана состоялась конференция «Рациональное и эффективное использование водных ресурсов – основа устойчивого развития», пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

В частности, речь шла о технологии очистки сточных и промышленных вод, возможности повторного использования коллекторно-дренажных вод для выращивания солеустойчивых растений-галофитов для укрепления кормовой базы овцеводства и оздоровления засолённых пастбищ вблизи главного собирательного коллектора озера «Алтын Асыр».

Отметим, что речь идет о возводимом в центре пустыни Каракумы уникального гидротехнического сооружения - озера, которое располагается в природной впадине Карашор, длина которой – 103 километров, ширина – 18 километров. Объём воды при заполнении составит 132 миллиарда кубических метров. Ранее сообщалось, что первая очередь водоема была введена в эксплуатацию в 2009 году.

Этот проект оценивается в несколько миллиардов долларов. Коллекторно-дренажные стоки, образующиеся в пределах Марыйского, Ахалского и Балканского областей раньше скапливались в низинах каракумских песков, затапливая и сокращая помимо прочего пустынные пастбища. Туркменские ученые полагают, что создание этого крупного искусственного водоема улучшит мелиоративное состояние орошаемых площадей Туркменистана, повысит продуктивность земледелия и предотвратит засоление почвы.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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