В Туркменистане в спецшколах будут изучать рабочие языки ООН

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил помимо общеобразовательных предметов включить в учебную программу новых специализированных школ изучение нескольких иностранных языков, в первую очередь мировых, пишет в пятницу газета "Ватан".

Это, кроме английского и русского, в том числе такие официальные рабочие языки ООН, как арабский, испанский, китайский, французский.

Сюда же можно добавить языки, наиболее распространенные в Азии, приводятся в информации слова главы государства.

В Туркменистане в дошкольной и школьной образовательной системе развивается трехъязычие: изучение туркменского как государственного языка, английского как языка интеграции в глобальную экономику, русского как языка межнационального общения, отмечено в материале. С недавнего времени в практику вузовского и школьного обучения в Туркменистане введены японский и корейский языки. Теперь можно расширить это список, сказал глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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