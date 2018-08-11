В Туркменистане алабаев привлекают к охране границ

АШХАБАД /Trend/ - В пограничной службе Туркменистана особое место занимает служебное собаководство, пишет газета "Нейтральный Туркменистан".

Для этого ведется обучение немецких и среднеазиатских овчарок. В последние годы пограничники всё больше используют уникальные охранные качества туркменских алабаев, которых обучают в питомниках Государственной пограничной службы Туркменистана (ГПСТ).

Надёжными помощниками в несении службы на сложных горных участках являются также ахалтекинские скакуны, сказано в материале.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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