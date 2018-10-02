Туркменистан заинтересован в привлечении американских инвестиций

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, в ходе своего рабочего визита в США, принял участие в совместном бизнес-форуме, сообщает во вторник государственное агентство Туркмен довлет хабарлары. (ТДХ)



Исполнительный директор делового совета «Туркменистан-США» Эрик Стюарт, как сказано в материале, "подтвердил твёрдое намерение бизнес-кругов США расширять своё присутствие на туркменском рынке".



На данном мероприятии в Нью-Йорке выступил глава Туркменистана.



"Государство обеспечивает инвесторам существенную поддержку в виде предоставляемых налоговых, таможенных, визовых, страховых и других льгот. Как результат – поступательно растёт доля инвестиций в производстве валового национального продукта, увеличивается количество инвестиционных проектов и совместных предприятий, растут объёмы внешнеторгового оборота", - приводятся в информации слова Бердымухамедова.



Привлечению в страну иностранных инвестиций придаётся приоритетное значение.



Приоритетными направлениями развития партнерства были названы нефтегазовый сектор, электроэнергетика, транспорт и связь, агропромышленный комплекс, текстильная промышленность, сфера высоких технологий, торгово-инвестиционная деятельность в сфере промышленности, сельского хозяйства, поставки самолётов и вертолётов, техники для национального агропрома и водного хозяйства.



"Действенные меры предприняты и для повышения стабильности финансовой системы Туркменистана, в первую очередь, за счёт унификации валютного курса, укрепления национальной валюты",- отметил глава государства.

По его мнению, привлекательность туркменского рынка во многом обусловлена общественно-политической стабильностью, наличием мощной ресурсно-сырьевой базы и современной правовой системы, гарантирующей надёжность капиталовложений.



"Вместе с тем, очевидно, что обоюдный потенциал может быть использован гораздо шире...Прежде всего, с учётом диверсификации экономики Туркменистана, широкого внедрения высокотехнологичных производств, осуществления крупных национальных и международных инфраструктурных проектов в энергетической и транспортной сферах",- сказал Бердымухамедов.



Большие перспективы в плане привлечения американских инвестиций и технологий существуют и в области развития наукоёмких и инновационныхпроизводств в Туркменистане, в области электроники, компьютерного и логистического сервиса, сфере образования и повышения квалификации кадров, подчеркнул президент.



Стратегическим направлением названо сотрудничество в контексте создания межрегиональных транспортно-транзитных коридоров по линиям Восток-Запад и Юг-Север с выходом на азиатские, европейские и ближневосточные рынки.



Глава государства также остановился на активном развитии системы морских перевозок. В стране завершено строительство международного морского порта Туркменбаши на Каспийском побережье.



"Сегодня – это мощный, многопрофильный терминал, оснащённый по последнему слову техники. Он создаёт максимально благоприятные условия для выхода к товарным и сырьевым рынкам Ближнего и Среднего Востока и к государствам бассейна Индийского океана, позволяя значительно сократить расстояние и время в пути масштабным грузопотокам. Порт

Туркменбаши, без преувеличения, является одним из крупнейших транспортных узлов континентального значения", - сказал туркменский глава.



Использование логистических возможностей этого морского хаба может стать привлекательным для американских деловых кругов, сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава государства также выразил заинтересованность в сотрудничестве в финансовой сфере. США являются крупнейшим финансовым центром мира, и в этом плане нам интересен успешный опыт создания и функционирования финансовой системы США, банков, страховых компаний, бирж, отметил президент.



Во время выступления было отмечено, что бщий торгово-экономический оборот Туркменистана и США за первое полугодие 2018 года увеличился более чем на 27 процентов. В Туркменистане уже осуществлены 156 проектов с участием американских компаний на общую сумму свыше двух с половиной миллиардов долларов США.



Американские компании работают на туркменском рынке в таких сферах, как транспорт, топливно-энергетический комплекс, строительство электростанций, сфера телекоммуникаций, программное обеспечение, пищевая промышленность.



(Автор: Гусейн Гасанов)

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