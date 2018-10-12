ЕС и Туркменистан сотрудничают в сфере транспортной логистики

АШХАБАД /Trend/ - В ашхабадском офисе Туркменской логистической
ассоциации (ТЛА) состоялась встреча с представителем регионального
проекта Европейского Союза «Укрепление транспортных и логистических
бизнес-ассоциаций в Центральной Азии» Антонио Кастро, говорится в
сообшении Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана
(СППТ).
Во встрече приняли участие представители торгово-промышленной
палаты Туркменистана и СППТ.
В ходе беседы были обсуждены возможности взаимодействия в рамках
реализации проекта ЕС, в том числе в развитии институционального
партнёрства между бизнес-ассоциациями Евросоюза и Центральной Азии для
содействия устойчивому развитию транспортного сектора и логистических
практик, использования в этих целях инновационных методов, сказано в
материале.
Антонио Кастро отметил, что региональный проект Евросоюза нацелен
на поддержку предпринимательства, бизнес-ассоциаций и предприятий
малого и среднего бизнеса в развитии транспортно-логистического
бизнеса, расширении экспорта в Центральной Азии.
В свою очередь, ТЛА устанавливает партнерство с ведущими
компаниями и международными организациями и работает над улучшением
отечественной транспортной системы и повышением конкурентоспособности
локальных перевозчиков.
Туркменистан на суше граничит с Казахстаном, Ираном, Россией,
Узбекистаном, Афганистаном, на море - с Азербайджаном, Россией,
Казахстаном и Ираном.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступая в
конце сентября на заседании Халк Маслахаты (Народного Собрания)
Туркменистана, уделил особое внимание развитию
транспортно-коммуникационного комплекса.
"Благоприятное географическое расположение нашей страны создает
возможность для формирования крупных логистических центров по
мультимодальным перевозкам", - приводились в информации туркменского
правительства слова главы государства.
В выступлении были перечислены крупные проекты, реализованные в
отрасли. Так, завершение строительства железной дороги Казахстан –
Туркменистана – Иран, а также налаживание комбинированных
автомобильных, железнодорожных и морских перевозок между государствами
СНГ и Центральной Азии открыли широкие возможности для Туркменистана и
соседних стран.
Введение в строй многопрофильного современного морского порта в
Туркменбаши позволило увеличить объём транзитных перевозок в несколько
раз и укрепить экспортные возможности.
"Только лишь через реку Амударья построены пять железнодорожных и
автомобильных мостов. Это оказало благоприятное воздействие на
экономику Лебапского велаята (области) Туркменистана",- сказал
Бердымухамедов.
Ввод в эксплуатацию железной дороги «Север-Юг» и стальной
магистрали Керки-Имамназар-Акина (Туркменистан-Афганистан) создало
более выгодные условия для перевозки грузов с берегов Южного Китая до
рынков Персидского залива.
Продолжаются работы по строительству автомобильных дорог
Туркменбаши-Фараб и Ашхабад-Дашогуз. Развивается воздушная отрасль. В
городе Туркменбаши построен современный аэропорт. Завершено
строительство нового международного аэропорта в Туркменабате и
взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Дашогуз.
(Автор: Гусейн Гасанов)
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