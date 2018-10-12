ЕС и Туркменистан сотрудничают в сфере транспортной логистики

АШХАБАД /Trend/ - В ашхабадском офисе Туркменской логистической

ассоциации (ТЛА) состоялась встреча с представителем регионального

проекта Европейского Союза «Укрепление транспортных и логистических

бизнес-ассоциаций в Центральной Азии» Антонио Кастро, говорится в

сообшении Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана

(СППТ).

Во встрече приняли участие представители торгово-промышленной

палаты Туркменистана и СППТ.

В ходе беседы были обсуждены возможности взаимодействия в рамках

реализации проекта ЕС, в том числе в развитии институционального

партнёрства между бизнес-ассоциациями Евросоюза и Центральной Азии для

содействия устойчивому развитию транспортного сектора и логистических

практик, использования в этих целях инновационных методов, сказано в

материале.

Антонио Кастро отметил, что региональный проект Евросоюза нацелен

на поддержку предпринимательства, бизнес-ассоциаций и предприятий

малого и среднего бизнеса в развитии транспортно-логистического

бизнеса, расширении экспорта в Центральной Азии.

В свою очередь, ТЛА устанавливает партнерство с ведущими

компаниями и международными организациями и работает над улучшением

отечественной транспортной системы и повышением конкурентоспособности

локальных перевозчиков.

Туркменистан на суше граничит с Казахстаном, Ираном, Россией,

Узбекистаном, Афганистаном, на море - с Азербайджаном, Россией,

Казахстаном и Ираном.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступая в

конце сентября на заседании Халк Маслахаты (Народного Собрания)

Туркменистана, уделил особое внимание развитию

транспортно-коммуникационного комплекса.

"Благоприятное географическое расположение нашей страны создает

возможность для формирования крупных логистических центров по

мультимодальным перевозкам", - приводились в информации туркменского

правительства слова главы государства.

В выступлении были перечислены крупные проекты, реализованные в

отрасли. Так, завершение строительства железной дороги Казахстан –

Туркменистана – Иран, а также налаживание комбинированных

автомобильных, железнодорожных и морских перевозок между государствами

СНГ и Центральной Азии открыли широкие возможности для Туркменистана и

соседних стран.

Введение в строй многопрофильного современного морского порта в

Туркменбаши позволило увеличить объём транзитных перевозок в несколько

раз и укрепить экспортные возможности.

"Только лишь через реку Амударья построены пять железнодорожных и

автомобильных мостов. Это оказало благоприятное воздействие на

экономику Лебапского велаята (области) Туркменистана",- сказал

Бердымухамедов.

Ввод в эксплуатацию железной дороги «Север-Юг» и стальной

магистрали Керки-Имамназар-Акина (Туркменистан-Афганистан) создало

более выгодные условия для перевозки грузов с берегов Южного Китая до

рынков Персидского залива.

Продолжаются работы по строительству автомобильных дорог

Туркменбаши-Фараб и Ашхабад-Дашогуз. Развивается воздушная отрасль. В

городе Туркменбаши построен современный аэропорт. Завершено

строительство нового международного аэропорта в Туркменабате и

взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Дашогуз.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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