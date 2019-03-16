Туркменистан готовится к участию в World Expo 2020

АШХАБАД /Trend/ - Ведётся работа по организации павильона Туркменистана на выставке World Expo 2020 в Дубае (ОАЭ), сообщает Trend в субботу со ссылкой на местный телеканал "Алтын Асыр".

Министерством торговли и внешнеэкономических связей страны был проведён международный тендер, по итогам которого выбрано проектное предложение местного частного предприятия Tekmil.

Площадь национального павильона составит 1581 квадратный метр. Здесь будут созданы возможности для проведения бизнес-форумов и встреч. Выставка в Дубае пройдет под лозунгом «Соединяя умы, создаем будущее». По прогнозам, она привлечет около 25 миллионов гостей за шесть месяцев проведения.

Официальной площадкой для размещения выставочного павильона World Expo 2020 станет новый Dubai Trade Center площадью 438 гектаров, спроектированный специально для выставки.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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