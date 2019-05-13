Туркменистан и Иран обсудили сотрудничество на Каспии

АШХАБАД/ Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на госагентство "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ).

Одной из тем обсуждения стало сотрудничество на Каспии.

"Неуклонно реализуя внешнюю политику, основанную на принципах позитивного нейтралитета, добрососедства и равноправного сотрудничества, выстраиваемую на балансе национальных и общих интересов, наша страна выступает за развитие конструктивного партнёрства на Каспии – как в двустороннем, так и многостороннем формате", - приводятся в информации слова главы Туркменистана.

На встрече затрагивалась тема предстоящего первого Каспийского экономического форума, который пройдёт 12 августа в Авазе. Бердымухамедов отметил, что форум будет способствовать обмену мнениями по реализации Соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве и о взаимодействии в сфере транспорта, которые были подписаны по итогам V саммита глав прикаспийских государств.

Состоялось также обсуждение перспектив взаимодействия в области ТЭК, где имеются широкие возможности в контексте выгодного географического положения двух стран и огромного ресурсного потенциала.

Эти факторы обосновывают эффективное партнёрство в обеспечении энергетической безопасности, которая является актуальным вопросом современности, отмечает ТДХ.

Состоялся обмен мнениями о перспективах взаимодействия на ключевых направлениях, включая, транспортно-коммуникационную сферу.

Две страны накопили большой опыт совместной работы. Это как реализованные, так и планируемые проекты, в числе которых железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран, а также создание международного коридора Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман, что призвано способствовать наращиванию торгово-экономического сотрудничества между государствами Центральной Азии и Ближнего Востока.

Отметим, что Туркменистан и Иран граничат на Каспии и имеют протяженную сухопутную границу. За последние годы реализован ряд крупных экономических проектов. Помимо пограничных газопроводов, совместными усилиями была построена плотина "Достлук" (Дружба).

В Туркменистане по состоянию на первое февраля 2018 года с участием иранских компаний зарегистрировано 89 инвестиционных проектов, общая стоимость которых равна 1310,95 миллионов долларов США, 0,8 миллионов евро и 0,81 миллионов туркменских манатов.

Согласно данным министерства финансов и экономики Туркменистана, в стране зафиксировано 142 предприятия различной формы собственности с участием иранского капитала, включая товарищества с ограниченной ответственностью, дочерние предприятия, представительства, филиалы.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Талех Агавердиев)

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