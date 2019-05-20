Премьер-министр Казахстана провел переговоры с делегацией Туркменистана

20 мая 2019 10:28 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Амандурды Ишанов был принят в Астане премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонних отношений между государствами, сказано в информации.

Туркменская сторона пригласила Мамина на очередное заседание совета глав правительств СНГ 31 мая в Ашхабаде.

Встреча прошла в кулуарах XII-го Астанинского экономического форума (АЭФ), в котором приняли участие делегаты из 74-х стран мира.

Свои доклады на мероприятии представили главный экономист Всемирного банка Пол Ромер, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и другие. Ранее сообщалось, что на границе Мангистауской области Казахстана и Балканского велаята (области) Туркменистана изучается проект создания специальной зоны приграничной торговли. Во многом эти регионы - схожи. Здесь доминируют нефтегазовая и химическая промышленности, Мангистау и Балкан – крупные транспортно-логистические хабы. Регионы связаны между собой морскими, железнодорожными и автомобильными путями. Изучается вопрос открытия авиасообщения.

Две страны отмечают необходимость наращивания товарооборота в таких отраслях, как металлургия, машиностроение, строительные материалы, пищевая, химическая продукция, легкая промышленность, фармацевтика.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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