В Туркменистане состоялось торжественное открытие первого в мире завода по производству бензина из газа в промышленном масштабе (ФОТО)

АШХАБАД - БАКУ /Trend/ - В местечке Овадандепе Ахалского велаята Туркменистана состоялось открытие первого в мире завода по производству синтетического бензина из природного газа в промышленном масштабе, сообщает корреспондент Trend с места события.

Перед открытием в бизнес-центре «Мизан» прошло торжественное заседание с участием президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, видных общественных деятелей, представителей бизнес-структур, дипломатических миссий, СМИ и зарубежных гостей.

В своем выступлении президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул быстрый экономический рост страны, ставшей влиятельным игроком на региональном рынке, рассказал о взаимовыгодном сотрудничестве с другими странами и компаниями, притоке зарубежных инвестиций, внедрении самых передовых технологий, создании транспортных коридоров, новых направлениях индустриального развития, новом этапе рыночных реформ.

«Экономическая модель Туркменистана выстраивается с учётом лучшего мирового опыта, на основе государственных, национальных интересов, задач регионального и глобального устойчивого развития. Поэтому наша страна зарекомендовала себя как надёжный и ответственный партнёр во всех сферах взаимодействия. Кроме наличия огромных сырьевых запасов, Туркменистан притягивает иностранный бизнес и как страна с большими перспективами влиятельного игрока на региональном рынке. Об этом свидетельствуют самый высокий в Центральной Азии и один из самых высоких во всём мире темп роста ВВП Туркменистана, активная интеграция страны в систему мирохозяйственных связей, в том числе через создание транзитно-транспортных коридоров и новых точек роста в инновационно-индустриальной сфере», - сказал президент Туркменистана.

Глава государства особо подчеркнул значение проводимой Туркменистаном политики «открытых дверей», которая является основным условием нового подъёма экономики страны, укрепления её конкурентоспособности, репутации достойного партнёра, дипломатического авторитета независимого нейтрального государства на мировой арене.

«В настоящее время мир переживает четвёртую индустриальную революцию. И Туркменистан вовлечён в этот процесс через обмен технологиями, ноу-хау, создавая наукоёмкие производства, внедряя интеллектуальные системы и цифровую трансформацию всех отраслей экономики. С переходом к цифровой экономике начинается новый этап индустриализации страны, проведения рыночных и структурных реформ, диверсификации перерабатывающих отраслей и усиления роли Туркменистана как крупного государства - экспортёра от текстильных товаров до газохимической продукции», - отметил глава государства.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что реализация этого масштабного проекта - сдача в эксплуатацию нового газохимического комплекса расширит экспортные возможности Туркменистана. Для поставок продукции завода за рубеж имеется вся необходимая инфраструктура. Это и шоссейные дороги, и железная дорога, и морской порт в Туркменбаши для экспорта в европейском направлении. Новой продукцией уже заинтересовался ряд европейских стран.

«Реализуя этот беспрецедентный проект, мы создаем предпосылки для того, чтобы наша страна стала одним из центров роста всей мировой «зеленой экономики», ориентированной на будущее. В рамках государственной программы предусмотрено строительство еще ряда газохимических комплексов и заводов, разработаны новые проекты инновационных предприятий, специализирующихся на глубокой переработке природного газа и выпуске продукции, востребованной на мировых рынках. А также будут возведены объекты социального значения, что приведет к дальнейшему повышению благосостояния народа», - сказал глава государства.

Также выступили зарубежные гости: государственный министр экономики, торговли и промышленности Японии Йошихико Исозаки и директор департамента иностранных дел Либерально-демократической партии Японии, председатель секретариата японско-туркменской межпарламентской группы дружбы Матсушита Шинпей, которые отметили большую значимость проекта. Гостям был представлен видеоматериал о нефтегазовой отрасли страны.

Торжественное мероприятие продолжилось церемонией присвоения заводу по производству бензина из природного газа ряда престижных сертификатов.

От компании «Guinness World Records» был вручён сертификат «Первый в мире завод по производству бензина из природного газа», Фонда охраны окружающей среды США - сертификат «Экологически чистый», Швейцарского федерального технологического института - сертификат «Инновационные технологии».

Из столичного бизнес-центра «Мизан» глава государства и другие участники церемонии направились к месту расположения завода по производству синтетического бензина из природного газа, построенного в Ахалском велаяте.

Гостям была представлена трансляция с открытия комплекса.

Оснащенный современным оборудованием и передовыми технологиями от ведущих мировых производителей США, Великобритании, Франции, Нидерландов, Швеции, Японии, Кореи, Индии и других стран, этот газохимический комплекс является уникальным по ряду показателей. Здесь впервые в мировой практике будет осуществляться переработка природного газа в жидкое топливо в промышленных масштабах.

Туркменистан не представляет обеспечение своей энергетической безопасности без связи с вопросами экологии. Так, завод в Овадандепе на сегодня единственный в мире, который производит экологически чистый синтетический бензин из природного газа. Туркменский синтетический бензин по своим характеристикам выгодно отличается от обычного, получаемого из нефти. В новом продукте нет сернистых соединений и азотосодержащих органических соединений, вредных для окружающей среды.

Проект GTG (Gas to gasoline) на основе технологии TIGAS датской компании Haldor Topsоe позволяет выпускать бензин высокого качества с минимальными энергозатратами и воздействием на экологию. Завод будет ежегодно перерабатывать 1,78 миллиарда кубов «голубого топлива» в 600 тысяч тонн бензина марки ЕСО-93, а также 12 тысяч тонн очищенного дизельного топлива и 115 тысяч тонн сжиженного газа. Здесь будут трудиться около 800 человек. Первые 60 тонн будут отправлены в Афганистан в качестве гуманитарной помощи.

Закладка газохимического комплекса в Овадандепе прошла 26 августа 2014 года при участии президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Завод начали строить в соответствии с договором, заключенным между Государственным концерном "Туркменгаз" и японско-турецким консорциумом компаний Kawasaki Heavy Industries Ltd и Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanaýi ve Ticaret A.Ş. Стоимость проекта - около 1,7 миллиарда долларов США. Стоимость литра бензина - 2 туркменских маната (приблизительно 60 центов)

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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