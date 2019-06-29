В Ашхабаде прошла презентация книги главы государства «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути» на турецком и украинском языках (ФОТО)

АШХАБАД- БАКУ /Trend Life/ - В Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась презентация второй книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути» на турецком и украинском языках, сообщает корреспондент Trend с места события. Презентация была приурочена ко дню рождения главы государства.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители культуры и науки, студенческая молодёжь и зарубежные СМИ.

Как отмечалось в ходе презентации, новый труд президента Гурбангулы Бердымухамедова позволяет объективно оценить исторический путь туркмен, ознакомиться с их национально-культурным своеобразием, традициями, обычаями и жизненными устоями, подчеркнуть вклад туркменского народа в мировой научный, экономический и культурный прогресс. Среди выступивших были ректор ИМО Баба Захыров, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, президент Академии наук Туркменистана Сапардурды Тойлыев, послы Турции и Украины Мустафа Капуджу и Валентин Шевалев, и другие.

Великий шёлковый путь рассматривается в книге как уникальное историко-культурное явление. Автор повествует о том, какой глубокий след оставил этот феномен древнего мира на примере современного Туркменистана – страны, где бережно хранится и почитается богатейшее достояние веков. Методами научного анализа конкретных сведений, авторитетных документальных источников, археологических и архитектурных памятников, уникальных фотоматериалов, этнографических материалов оценивается роль Туркменистана и превращения её в центральное звено – сердце Великого шёлкового пути, оказавшего большое влияние на развитие человечества.

Композиция состоит из двух частей: «От Джейхуна до Хазара» и «Маршруты с юга на север», каждая из которых включает по три главы, описывающие конкретные участки Великого шёлкового пути на территории Туркменистана: «Амуль - Мерв», «Мерв - Ниса», «От Парфии до Гиркании», «Земм – Гургандж», «Путь из Герата в Мерв», «От Копетдага до Устюрта». Этот обзор городов-крепостей и памятников на туркменской земле представляет географию средневековых караванных маршрутов на протяжении тысячелетий, - с тех пор, как они возникли и развились в разветвлённую сеть, связавшую большие и малые города и селения. Повествование завершается приложениями «Личности и хронология событий на Великом шёлковом пути» и «Кратким словарём археологических и этнографических терминов, связанных с Великим шёлковым путём».

Книга богато иллюстрирована яркими видами археологических и архитектурных памятников, а также географическими и виртуальными реконструкциями ряда знаменитых сооружений и многочисленными находками, связанными с ними. В издании приводятся данные из области археологии, палеогеографии, аэро- и космического картографирования древних оазисов и многое другое. Ранее книга была презентована на английском и русском языках.

(Автор и фото: Вугар Иманов)

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