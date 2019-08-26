В Сингапуре открылась промышленная выставка Туркменистана

26 августа 2019 11:21 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан проводит в отеле Shangri-La Сингапура выставку экспортных товаров, сообщает Trend со ссылкой на местный телеканал «Алтын Асыр».

Мероприятие приурочено к государственному визиту правительственной делегации Туркменистана 26-27 августа.

Здесь представлены изделия текстильной промышленности, пряжа, ткани и готовая швейная продукция, в том числе джинсовая, подарочные наборы постельного белья, изделия из шёлка, орнаментальные ковры. Кроме того, выставлены образцы продукции, выпускаемые предприятиями химической, нефтегазовой отраслей, сельского хозяйства и пищепрома.

Свой стенд оформил на выставке международный морской порт прикаспийского Туркменбаши, представив свои возможности перевалки грузов, судостроительный завод. Свою продукцию демонстрируют в Сингапуре предприниматели Туркменистана – это домашний текстиль, предметы одежды, моющие средства, кожаная обувь, продукты питания, натуральные фруктовые соки, кондитерские изделия.

Свои услуги в сфере турбизнеса представили частные туристические компании, приглашая совершить увлекательное путешествие по историческим достопримечательностям Туркменистана и увидеть его современные архитектурные красоты, сообщает госагентство «Туркмен довлет хабарлары».

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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