Туркменистан готов предоставить площадку для мирного диалога по Афганистану

АШХАБАД/Trend/ - Особую значимость в регионе обретает вопрос оказания поддержки процессам примирения в Афганистане, сказал президент Гурбангулы Бердымухамедов во вторник на международном форуме в Ашхабаде, сообщает Trend со ссылкой на Госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

Мероприятие с лейтмотивом «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития» приурочено к празднованию в этом году 25-ой годовщины международного признания со стороны ООН нейтралитета Туркменистана.

Глава государства подтвердил готовность Туркменистана, как нейтрального государства и непосредственного соседа Афганистана предоставить все необходимые условия для налаживания мирного диалога по Афганистану.

Переговорному процессу альтернативы нет, заявил президент Туркменистана. Весь предыдущий опыт показал, что силовые методы здесь контрпродуктивны и не имеют перспективы.

На протяжении многих лет Туркменистан оказывает Афганистану экономическую и гуманитарную поддержку, которая выражается в строительстве на территории соседней страны медицинских и образовательных учреждений, льготных поставках электроэнергии, обучении афганских студентов в туркменских учебных заведениях.Всё это финансируется Туркменистаном из собственных ресурсов.

Ключевым условием политической стабилизации, экономического и социального восстановления Афганистана, его успешной интеграции в региональные и мирохозяйственные процессы выступает реализация крупных инфраструктурных проектов с афганским участием, в первую очередь, в таких жизненно важных сферах, как энергетика, транспорт и коммуникации.

Мы продолжим работу по их реализации и готовы расширить наше сотрудничество с международными организациями в деле оказания всесторонней поддержки Афганистану, - сказал глава государства.

Отметим, что Туркменистан поддерживает реализацию ряда инфраструктурных региональных проектов с участием Афганистана. В частности, Ашхабад работает над реализацией таких проектов через афганскую территорию, как строительство железнодорожной магистрали в Таджикистан и газопровода в Пакистан и Индию. Изучаются проекты и по использованию афганского транзита для поставок туркменской электроэнергии.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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