Туркменистан готовится к переходу на двухпалатную систему парламента

АШХАБАД/Trend/ - В Ашхабаде состоялось заседание Конституционной комиссии по внесению изменений и дополнений в основной закон, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Проект обсуждался под председательством президента Гурбангулы Бердымухамедова.

«Данный проект разработан в рамках мер по реструктуризации законотворческого органа страны, расширению его полномочий и дальнейшему совершенствованию осуществляемой деятельности», - приводятся в информации слова главы государства.

Ожидается, что в связи с включением высшего представительного органа - Халк Маслахаты (Народного Совета) и Меджлиса (парламента) Туркменистана в единую двухпалатную структуру, будет приняты соответствующие изменения в Конституцию Туркменистана.

Также было предложено назвать новый орган Национальным Советом (Milli Geňeş) Туркменистана, его законотворческую палату – Меджлисом, а представительную палату – Халк Маслахаты.

Напомним, что по ныне действующей Конституции Меджлис (парламент) принимает законы, вносит изменения и дополнения в основной закон, утверждает госбюджет, решает вопросы о проведении всенародных референдумов, назначает выборы президента, депутатов Меджлиса, членов представительных органов; рассматривает по предложению главы государства вопросы о назначении на должность и освобождении от должности председателя верховного суда, генерального прокурора, министра внутренних дел, министра юстиции, ратифицирует и денонсирует международные договоры, решает вопросы изменения государственной границы и административно-территориального деления страны.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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