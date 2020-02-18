В Туркменистане аккредитован посол Сомали

АШХАБАД /Trend/ - Председатель Меджлиса (парламента) Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Сомали в Туркменистане (с резиденцией в Анкаре) Джамы Абдуллахи Мохамеда, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Дипломат отметил огромный интерес своей страны к развитию двусторонних торговых, деловых и культурно-гуманитарных отношений, в том числе в области туризма и спорта.

Отмечалась важность диалога на межпарламентском уровне, говорится в сообщении.

Посол Сомали был также принят в МИД, сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.

Стороны выразили заинтересованность Туркменистана и Сомали в налаживании долгосрочного сотрудничества по различным направлениям, представляющим взаимный интерес.

Было отмечено, что в развитии двусторонних отношений важную роль играют визиты на высоком уровне, а также сотрудничество между внешнеполитическими ведомствами двух стран, говорится в сообщении.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Гюнель Зейналова)