В Туркменистане пройдет выставка достижений частного сектора

БАКУ /Trend/ - В Ахшабаде пройдет выставка, посвященная достижениям частного сектора экономики Туркменистана, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на информационный портал "Туркменпортал".



Выставка пройдет 17-18 марта в экспозале Торгово-промышленной палаты. Мероприятие посвящено 12-летию Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.



В выставке примут участие более 200 членов Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.



Экспозиция представит вклад отечественных предпринимателей в развитие цифровой экономики, продемонстрирует достижения частного сектора, спектр оказываемых предпринимателями услуг и производимой ими высококачественной продукции, которые востребованы на внутреннем и внешнем рынках.

Отметим, что на сегодня предприниматели Туркменистана принимают активное участие в реализации практически всех государственных программ, а также программ развития велаятов.

Напомним, что президент Гурбангулы Бердымухамедов ранее подписал постановление о финансировании проектов, реализуемых предпринимателями – физическими и юридическими лицами. Благодаря этому будут профинансированы частные товаропроизводители, продукция которых ориентирована на экспорт и импортозамещение.