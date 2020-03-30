БАКУ /Trend/- В Туркменистане научная сфера переходит на цифровой режим, сообщает Trend со ссылкой на интернет-газету Turkmenistan.ru.

Было проведено заседание парламента по видеосвязи, в ходе которого президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов постановил о переходе научной сферы Туркменистана в цифровой режим с 2020 по 2025. Также был обсужден план необходимых для реализации этого мероприятий.



В соответствии с планом, благодаря цифровой сфере, за пять лет научно-исследовательская деятельность Туркменистана выйдет на новый уровень. Такой формат работы поможет создать взаимосвязь между наукой, образованием и производством, а это, в свою очередь, обеспечит научно-техническую и интеллектуальную поддержку цифровым преобразованиям национальной экономики.

Реализация данной программы, поможет создать устойчивую систему, которая будет основана на IT-технологиях. Также станет возможным и достижение тесного взаимодействия между наукой и производством в соответствии с передовым мировым опытом.

Отметим, что ранее на заседании парламента глава государства отметил необходимость перехода многих сфер на цифровой режим.