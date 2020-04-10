БАКУ /Trend/ - Туркменистан и ООН обсудили перспективы сотрудничества на предстоящий период.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, обсуждения прошли 9 апреля 2020 года в МИД Туркменистана.

В ходе встречи была обсуждена реализация совместных планов и сотрудничества в различных направлениях. Сторонами был выделен ряд документов, которые служат основой для прочного сотрудничества. Одним из таких документов является Рамочная программа сотрудничества, подписанная 14 марта 2020 года, в области устойчивого развития между правительством Туркменистана и ООН на 2021-2025 годы.

Отметим, что сторонами были рассмотрены меры по борьбе с распространением инфекционных заболеваний, а также подведены итоги проделанной работы за первый квартал 2020 года.

Участники встречи отметили необходимость продолжения регионального диалога и подчеркнули значимость текущего года, как для Туркменистана, так и для ООН.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман, а также Постоянный координатор ООН в Туркменистане, руководители страновых офисов ЮНИСЕФ, ВОЗ, ПРООН и ЮНФПА.