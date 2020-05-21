Туркменистан, Россия и ЕРБ ВОЗ намерены скоординировать действия в период пандемии

БАКУ/Trend/ - Туркменистан, Россия и Европейское региональное бюро (ЕРБ) ВОЗ обсудили необходимость координации совместных действий в период пандемии, сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.



Сообщается, что 20 мая 2020 года состоялись переговоры руководителей министерств здравоохранения стран Центральной Азии и России с представителями ЕРБ ВОЗ в режиме видеоконференции.



Туркменская сторона была представлена замминистра здравоохранения и медицинской промышленности и другими сотрудниками этого ведомства, а также МИД Туркменистана.



Отмечается, что в ходе беседы были обсуждены вопросы взаимодействия стран Центральной Азии и России с ЕРБ ВОЗ в связи с пандемией нового типа короновируса. Стороны рассмотрели вопросы профилактики и борьбы против опасных инфекционных заболеваний.



Участники подчеркнули важность обеспечения равноправного доступа к медицинским данным на национальном и межрегиональном уровнях, а также обмена опытом между квалифицированными специалистами стран региона.



Отметим, что страновой офис ЕРБ ВОЗ в Туркменистане был открыт в ноябре 1995 года в Ашхабаде. Целями являются предоставление помощи правительству в разработке политики в области здравоохранения, развитие системы здравоохранения и программ по охране общественного здоровья, направленных на удовлетворение потребностей страны в вопросах охраны здоровья посредством реализации стратегии ВОЗ «Адаптация служб Бюро с целью удовлетворения новых потребностей».



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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