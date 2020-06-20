Заседание Меджлиса Туркменистана переносится на неопределенный срок

БАКУ /Trend/ - Десятое заседание Меджлиса шестого созыва Туркменистана, которое должно было состоятся 20 июня 2020 года переносится на неопределенный срок, сообщает Trend со ссылкой на госинформагентство «Туркменистан сегодня».



Сообщается, что заседание переносится в связи с большим количеством подготовленных законопроектов, поступающими предложениями по ним, а также необходимостью продолжить работу в этом направлении.



Согласно источнику, об этом было сообщено на заседании Кабинета министров Туркменистана, состоявшемся 19 июня.

В связи с этим президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил руководителю Меджлиса Гульшат Маммедовой проработать все документы, выносимые на повестку очередного заседания национального парламента.



Напомним, что по плану на заседании должна была выступить уполномоченная по правам человека в Туркменистане Яздурсун Гурбанназарова.



Также на рассмотрение Меджлиса должны были быть вынесены ряд законов, изменения в некоторые кодексы, а также ратификация некоторых международных документов. Также парламентарии должны были рассмотреть вопросы присоединения Туркменистана к ряду международных соглашений.



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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