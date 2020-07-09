Тенденции развития нефтегазовой отрасли – в материалах специализированного издания

Сборник статей «Научные основы развития нефтегазовой отрасли» подготовлен к печати сотрудниками Научно-исследовательского института природного газа Госконцерна «Türkmengaz». Новый выпуск ежегодного издания объединил труды сотрудников отраслевого НИИ, профессорско-преподавательского состава Международного университета нефти газа, а также специалистов концерна.

Материалы сгруппированы в шесть разделов и знакомят с достижениями и актуальными исследованиями в области геологии, геофизики и гидрогеологии, бурения нефтяных и газовых скважин, разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений, переработки сырья, а также эксплуатации промыслового оборудования.

Особый интерес представляют работы ученых, связанные с внедрением энергосберегающих технологий и поддержанием экологического баланса. Завершающая подборка статей посвящена анализу тенденций развития отрасли. Сборник предназначен для широкого круга специалистов сферы ТЭК, преподавателей и студентов профильного вуза.