ВТООН о мерах развития туризма в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Если Туркменистан введет режим безвизового въезда для туристов - это может способствовать дальнейшему развитию туристической отрасли страны, сообщили Trend во Всемирной туристской организации ООН (ВТООН).

Вышеупомянутая мера является одной из рекомендаций ВТООН для развития туризма в Туркменистане. Сообщается, что она уже помогла Узбекистану увеличить число туристов.

Говоря о мерах, которые могли бы улучшить туристическую индустрию Туркменистана, ВТООН отметила, что инвестиции в туристическую транспортную инфраструктуру также будут способствовать развитию этого сектора.

"Логистика играет жизненно важную роль в повышении имиджа страны как туристического направления", - отметила ВТООН.

Чем проще и дешевле добраться до места назначения, тем больше людей хотят его посетить, объясняет организация.

"Очень важно инвестировать в человеческий капитал. Туризм-это в конечном счете индивидуальный сектор", - добавили в ВТООН.

Обучение работников туристического сектора обеспечит Туркменистану возможность рассчитывать на высококвалифицированных специалистов и экспертов, которые будут продвигать этот сектор, заявила ВТООН.

Кроме того, ВТООН отметила, что она готова тесно сотрудничать с Туркменистаном по мере развития его человеческого капитала, например, через онлайн Академию ВТООН или путем поддержки предпринимательства и инноваций в этой сфере.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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