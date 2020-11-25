Глава МИД Туркменистана выступил в ходе 13-го Форума сотрудничества "Центральная Азия-Корея"

БАКУ /Trend/ - 25 ноября 2020 года состоялся 13-ый Форум сотрудничества "Центральная Азия-Корея", в ходе которого было заслушано видеообращение министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова.

Как передает в среду Trend, в рамках Форума также выступили министр иностранных дел Республики Казахстан М.Тлеуберди, Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Н.Ниязалиев, Министр иностранных дел Республики Таджикистан С.Мухриддин, Министр иностранных дел Республики Узбекистан А.Камилов и Министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хуа.

В ходе Форума обсуждался широкий спектр вопросов сотрудничества между странами Центральной Азии и Республикой Корея по политико-дипломатической линии, а также в торгово-экономической и гуманитарной областях.

Стороны отметили схожесть позиций по продвижению международных механизмов, нацеленных на поддержание мира, безопасности и устойчивого экономического роста на региональном и глобальном уровнях.

Туркменистан выступает за развитие инвестиционного климата в регионе, приветствует «Новую Северную экономическую политику», о чем было заявлено Президентом Туркменистана на Международном Форуме по Северному Экономическому Сотрудничеству в октябре текущего года. «Эта важная инициатива Республики Корея во многом созвучна с концепцией «Возрождения Великого Шелкового пути», подчеркнул Министр Р.Мередов.

В фокусе повестки дня были общественное здравоохранение, образование, стандартизация и экология. Стороны обменялись мнениями и предложениями касательно развития сотрудничества по каждому направлению.

В своем выступлении, глава МИД Туркменистана отразил деятельность Туркменистана в сфере здравоохранения, включая вклад в общую борьбу с распространением коронавируса. Было отмечено, что под руководством Президента Туркменистана продолжается активное сотрудничество с Всемирной Организацией Здравоохранения.

Р.Мередов привлек внимание к необходимости обеспечения всеобщего и равного доступа к вакцинам, и предложил продолжать научные и исследовательские контакты.

Рассмотрено взаимодействие в области образования, включая научные обмены и программы по повышению квалификации специалистов на взаимной основе.

Министр иностранных дел Туркменистана рассказал о конкретных результатах партнерства, в том числе открытие в Ашхабаде Образовательного Центра по изучению корейского языка и культуры Фонда Института Короля Седжонга и других.

Стороны договорились продолжать сотрудничество по линии образования, в частности дистанционного, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Продолжается взаимодействие между профильными структурами стран ЦА и Республики Корея.

На Форуме рассматривались вопросы стандартизации, в частности с точки зрения развития региональных и международных экономических связей. Высказано, что взаимодействие по данному направлению важно для развития торгово-экономических отношений между странами данного формата.

В ходе встречи также рассмотрены вопросы экологической безопасности. Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества по борьбе с изменением климата, поддержанием зеленой экономики, бережном использовании природных ресурсов.

По итогам заседания участники приняли Совместное заявление 13-го Форума сотрудничества «Центральная Азия-Корея» и План действий Секретариата Форума на 2021 год.

(Редактор: Наталья Кочнева)