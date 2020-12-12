Мы высоко ценим приверженность Туркменистана идеалам ОИС - Юсеф бен Ахмед аль-Усаймин

В своем видеообращении к участникам международной конференции «Политика нейтралитета и ее значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития» Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсеф бен Ахмед аль-Усаймин адресовал теплые слова поздравления руководству Туркменистана и туркменскому народу по случаю 25-й годовщины постоянного Нейтралитета страны.

Глава ОИС отметил, что проводимая Туркменистаном позитивная политика взаимного уважения и взаимной выгоды, а также позиция по решению международных проблем путем мира и диалога соответствуют целям и принципам, закрепленным в Уставе Организации исламского сотрудничества.

Он также констатировал, что видение Туркменистана по достижению значительного прогресса, основанного на равноправии, взаимной выгоде и глобальном сотрудничестве, соответствует целям Программы действий ОИС на 2020-2025 годы, и добавил, что ОИС высоко ценит приверженность Туркменистана идеалам Организации, его позитивный вклад в совместные действия.