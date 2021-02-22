Глава МИД Туркменистана встретился с руководителем партии Национального исламского движения Афганистана

БАКУ /Trend/ - 22 февраля 2021 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с руководителем партии Национального исламского движения Афганистана (НИДА), маршалом Абдул Рашидом Дустумом, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе конструктивных бесед состоялся обмен мнениями по повестке дня эффективного туркмено-афганского взаимодействия. Подчеркнуто активное развитие двусторонних связей в целях всесторонней реализации достигнутых на высшем уровне договорённостей между Туркменистаном и Афганистаном.

Глава партии НИДА особо подчеркнул усилия руководства Туркменистана по укреплению мира и безопасности в соседней братской стране, а также по интеграции Афганистана и ее народа в стабильное русло экономического развития.

В данном контексте высоко оценены инициативы Президента Туркменистана, направленные на интенсификацию и развитие эффективного регионального взаимодействия с активным привлечением афганской стороны.

Стороны выразили приверженность сложению совместных усилий в деле скорейшей имплементации энергетических, коммуникационных, транспортных и других проектов. В данном контексте выражен обоюдный интерес своевременной и эффективной реализации перспективного проекта газопровода ТАПИ, линии электропередач ТОП, а также новых маршрутов железных дорог из Туркменистана в Афганистан.

В рамках беседы стороны особо отметили значимость реализации Туркменистаном крупномасштабных инфраструктурных проектов, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Афганистана и региона в целом. Как известно, данные проекты нацелены на создание экономически эффективных рабочих мест, и вместе с этим на стимулирование роста благополучия населения вдоль реализации мегапроектов.

Туркменская сторона еще подтвердила готовность продолжать активный диалог в целях продвижения мирных межафганских переговоров, а также предоставить свое политическое пространство для проведения его следующих раундов.

В ходе переговоров стороны сошлись во мнении о необходимости дальнейшего усиления и совершенствования механизмов для достижения мира, устойчивого развития, стабильности и безопасности в регионе в целом.