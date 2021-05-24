В Баку отметят 140-летие Ашхабада (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках празднования 140-летнего юбилея города Ашхабада, а также в целях расширения и укрепления культурно-гуманитарных связей между братскими Туркменистаном и Азербайджанской Республикой при организационной поддержке посольства Туркменистана в Баку будет проведен ряд совместных праздничных мероприятий.

В частности, по случаю празднования 140-летия Ашхабада 25 мая 2021 года, в 19:20, в эфире азербайджанского телеканала Mədəniyyət TV начнется трансляция праздничного концерта. В концертную программу включены выступления известных артистов Туркменистана, представляющие как академическое, так и народное искусство, красочные выступления хореографических коллективов и фольклорных ансамблей.

Азербайджанские зрители получат возможность ближе познакомиться с богатой самобытной культурой туркменского народа посредством выступлений известных деятелей культуры и искусств Туркменистана.