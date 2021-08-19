Туркменистан предоставил свое воздушное пространство для эвакуации иностранных граждан из Афганистана

БАКУ /Trend/ - Туркменистан предоставляет свое воздушное пространство для эвакуации граждан разных стран из Афганистана воздушными судами, сообщает Trend со ссылкой на туркменский МИД.

В информации отмечается, что Туркменистан предоставляет эту возможность, выполняя свои международные обязательства, в том числе и вытекающие из норм международного гуманитарного права.

Как известно, в настоящее время некоторые страны приступили к эвакуации своих граждан из Афганистана.

Отметим, что официальный Ашхабад выступает за скорейшую нормализацию обстановки в Афганистане и выражает уверенность в том, что новые государственные институты в этой стране будут сформированы в ближайшее время в правовом поле и при широком участии всех этнических групп.

Туркменское посольство в Кабуле и генконсульства в Герате и Мазари-Шарифе продолжают работать в штатном режиме.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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