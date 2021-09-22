Глава ЮНИСЕФ в Туркменистане завершает свою дипломатическую миссию в стране

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча вице-премьера, главы МИД Туркменистана Рашид Мередов встретился с руководителем представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане Кристин Вейганд, завершающей свою дипломатическую миссию в стране, передает Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Азербайджане.

В ходе встречи собеседники отметили достигнутые успехи и перспективы дальнейшего наращивания многолетнего конструктивного диалога. Было подчеркнуто, что на протяжении многих лет в Туркменистане с успехом осуществляются Национальные стратегии и совместные проекты, нацеленные на совершенствование многосторонних социальных услуг для детей.

Также было отмечено, что ведется работа по оценке текущего Национального плана действий по реализации прав ребенка в Туркменистане на 2018 – 2022 годы и по разработки нового документа в этой сфере.

В ходе встречи Рашид Мередов выразил признательность Кристин Вейганд за личный вклад в развитие сотрудничества между этой важной структурой ООН и Туркменистаном.

В свою очередь, глава представительства ЮНИСЕФ в Ашхабаде выразила свою благодарность туркменской стороне за оказанное содействие и поддержку ее деятельности на посту руководителя представительства.