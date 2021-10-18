Цена на поставляемый в Китай туркменский газ значительно выросла

Туркменистан 18 октября 2021 17:32 (UTC+04:00)
Цена на поставляемый в Китай туркменский газ значительно выросла
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