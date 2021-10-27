Туркменская делегация провела переговоры в столице Ирана

БАКУ /Trend/ - Туркменская делегация во главе с вице-премьером - министром иностранных дел Рашидом Мередовым провела переговоры в Тегеране, передает в среду Trend со ссылкой на туркменский МИД.

В рамках визита главу туркменской делегации принял президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси.

В начале беседы глава туркменского МИД передал президенту Ирана теплые слова приветствия от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Подчеркнув регулярный характер двустороннего партнерства Туркменистана и Ирана, стороны констатировали наличие солидного потенциала в сферах политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

На встрече была выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшей активизации контактов на платформе региональных и международных структур, в частности ООН. В связи с этим стороны акцентировали внимание на ряде аспектов подготовки предстоящего VI Саммита глав прикаспийских государств и 15-й встречи высокого уровня глав стран-участниц Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

В тот же день в Министерстве иностранных дел Ирана прошли политические консультации на уровне глав МИД двух стран.

Выразив конструктивный характер нынешних консультаций в очном формате, Рашид Мередов и Хоссейн Амир Абдоллахиан подтвердили нацеленность сторон на расширение взаимовыгодного туркмено-иранского диалога по широкому спектру сфер, представляющих взаимный интерес.

Отметив регулярный характер контактов на высшем уровне, министры рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых на встречах в верхах.

Кроме того, была подчеркнута позитивная динамика взаимодействия двух стран в рамках региональных и международных структур.

В целях реализации совместной программы сотрудничества МИД двух стран на 2021-2022 годы стороны договорились провести следующий раунд политических консультаций в первом квартале будущего года в Ашхабаде.

Дипломаты также говорили об актуальности наращивания потенциала сотрудничества на региональном уровне, нацеленного на обеспечение мира, безопасности и устойчивого развития.

Рассмотрев вопросы, связанные с активизацией транспортного сообщения и поставками энергоресурсов, стороны заявили о необходимости интенсификации взаимодействия двух стран по направлению Туркменбаши–Бендер-Энзели в целях наращивания потенциала морских перевозок.

Обсуждая вопросы в рамках приграничного сотрудничества, министры отметили начало успешного функционирования еще одного КПП на туркмено-иранской границе.

(Автор: Фарида Нури. Редактор: Константин Шапиро)