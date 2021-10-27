Евросоюз поддержал кампанию EUBeachCleanup в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Представительство Европейского Союза в Туркменистане стало частью глобальной кампании по защите океана и повышению осведомленности населения "EUBeachCleanup", организовав совместно с Обществом охраны природы экологическую акцию на берегу Геокдепинского озера, передает в среду Trend со ссылкой на "Туркменистан: Золотой век".

Мероприятие собрало около 40 человек, в числе которых сотрудники диппредставительств стран-членов ЕС, волонтеры и экоактивисты. Всех их объединяла одна цель - пропагандировать экологическое поведение среди местного населения и продемонстрировать важность бережного отношения к природе.

Собранные отходы были отправлены Обществом охраны природы Туркменистана на переработку местным компаниям.

В партнерстве с Организацией Объединенных Наций Европейский Союз призывает общественность сыграть свою роль в защите окружающей среды и бережном отношении к океанам путем глобальных усилий по сокращению и предотвращению загрязнения пластиком, включая морской мусор.

(Автор: Фарида Нури. Редактор: Эльдар Пашаев)