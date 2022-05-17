Туркменистан и ОАЭ обсудили вопросы развития двусторонних отношений

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры с государственным министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Ахмедом Али Аль Сайегом в режиме видеоконференции, передает Trend со ссылкой на пресс-службу туркменского внешнеполитического ведомства.

В ходе переговоров дипломаты подчеркнули высокий уровень доверительного сотрудничества между высшим руководством обеих стран.

В то же время были детально обсуждены торгово-экономические отношения между двумя странами, а также выражена заинтересованность сторон в расширении спектра сотрудничества между государственными и частными структурами Туркменистана и ОАЭ.

В связи с этим собеседники рассмотрели вопросы, связанные с подготовкой к очередному заседанию Совместного комитета по сотрудничеству между Туркменистаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Стороны пришли к единому мнению в отношении вопросов, касающихся реализации миролюбивых инициатив и партнерских связей в рамках ООН и других международных организаций.

По итогам переговоров дипломаты выразили надежду на то, что данное заседание будет способствовать дальнейшему углублению двусторонних отношений.