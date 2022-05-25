Туркменистан и Иран заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере транспорта

БАКУ /Trend/ - Замглавы МИД Туркменистана Вепа Хаджиев встретился в Тегеране с заместителем министра иностранных дел Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари, передает Trend со ссылкой на портал "Бизнес Туркменистан".

Переговоры прошли на полях встречи заместителей министров иностранных дел стран - участниц Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения экономического сотрудничества, в частности, в сферах транспорта, транзита и энергетики.

Замминистра иностранных дел Туркменистана подчеркнул необходимость наращивания торговых отношений и взаимодействия для дальнейшего расширения связей между странами.

При этом Сафари выразил готовность иранской стороны упростить перевозки по транспортному коридору Север-Юг.

Кроме того, он отметил, что Иран заинтересован в наращивании сотрудничества с Туркменистаном в сфере обмена нефтью, электроэнергией и газом.