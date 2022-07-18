Туркменистан был представлен на заседании Совета по промышленной политике стран СНГ

БАКУ /Trend/ - Делегация Туркменистана приняла участие в заседании Совета по промышленной политике стран СНГ, передает Trend со ссылкой на онлайн-издание "Туркменистан: Золотой век".

В ходе заседания его участники отметили большой объем работ, проделанных за прошедший период по таким направлениям, как химическая промышленность, нефтегазовое машиностроение и использование природного газа в качестве моторного топлива,

Кроме того, они ознакомились с проектом "Концепция развития промышленной кооперации государств – участников СНГ" и "Комплекс мер по развитию промышленной кооперации государств – участников СНГ на период до 2030 года".

Члены совета приняли к сведению информацию о разработке проектов концепции и плана первоочередных мероприятий по ее реализации.