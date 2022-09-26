АБР обновил прогноз по уровню инфляции в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) опубликовал обновленный прогноз по уровню инфляции Туркменистана, передает Trend со ссылкой на сентябрьский отчет АБР.

Согласно прогнозу АБР, уровень инфляции в Туркменистане в 2022 составит 13 процентов, а в 2023 году - 10,5 процента.

Напомним, что в своем апрельском отчете АБР прогнозировал инфляцию в Туркменистане на уровне 13 процентов в 2022 году и 10 процентов в 2023 году.

АБР отмечает, что наблюдаемые цены на импортные лекарства, товары местного производства с импортными компонентами, продукты питания и другие продукты продолжали расти в соответствии с более ранними прогнозами.

"Денежно-кредитная политика по-прежнему направлена на сдерживание инфляции путем сохранения официального обменного курса неизменным, дополняемого контролем цен и распределением отдельных продуктов питания по субсидированным ценам. Учитывая эти события и запаздывающие последствия резкого роста мировых цен на продовольствие ранее, это обновление немного повышает прогноз инфляции на 2023 год", - говорится в отчете.