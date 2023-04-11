Рэнкинг банков Туркменистана по количеству выпущенных банковских карт

БАКУ /Trend/ - По состоянию на начало апреля 2023 года лидером рынка по количеству активных банковских карт в Туркменистане стал государственный коммерческий банк "Дайханбанк", передает Trend со ссылкой на Центробанк Туркменистана.

Так, "Дайханбанк" выпустил более 1,87 миллиона банковских карт. На втором месте по этому показателю - банк "Туркменистан" (свыше 1,02 миллиона), на третьем - "Халкбанк" (свыше 614,705 банковских карт).

Сообщается, что "Дайханбанк" в основном работает с клиентами в регионах Туркменистана. Так, большую часть карт банк эмитировал для клиентов в Марыйском (554,9 тысячи), Дашогузском (461,6 тысячи) и Лебапском (419,4 тысячи) регионах.

Рэнкинг банков Туркменистана по количеству эмитированных банковских карт на 1 апреля 2023 года: