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Рэнкинг банков Туркменистана по количеству выпущенных банковских карт

Туркменистан Материалы 11 апреля 2023 07:35 (UTC +04:00)
Рэнкинг банков Туркменистана по количеству выпущенных банковских карт

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - По состоянию на начало апреля 2023 года лидером рынка по количеству активных банковских карт в Туркменистане стал государственный коммерческий банк "Дайханбанк", передает Trend со ссылкой на Центробанк Туркменистана.

Так, "Дайханбанк" выпустил более 1,87 миллиона банковских карт. На втором месте по этому показателю - банк "Туркменистан" (свыше 1,02 миллиона), на третьем - "Халкбанк" (свыше 614,705 банковских карт).

Сообщается, что "Дайханбанк" в основном работает с клиентами в регионах Туркменистана. Так, большую часть карт банк эмитировал для клиентов в Марыйском (554,9 тысячи), Дашогузском (461,6 тысячи) и Лебапском (419,4 тысячи) регионах.

Рэнкинг банков Туркменистана по количеству эмитированных банковских карт на 1 апреля 2023 года:

Банк Число карт
ГКБТ "Дайханбанк" 1 871 202
ГКБТ "Туркменистан" 1 026 565
АКБТ "Халкбанк" 614 705
АКБТ "Туркменбаши" 571 610
ГБВЭД 486 769
АКБ "Сенагат" 415 971
АКБ "Рысгал" 163 614
Туркмено-турецкий АКБ 113 590
Итого 5 264 026
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