ЦБ Туркменистана отмечает значительный рост безналичных платежей

БАКУ /Trend/ - Общий объем безналичных платежей в Туркменистане по системе "Электронная коммерция" с января по февраль 2023 года составил 136,5 миллиона туркменских манатов (38,96 миллиона долларов США), сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Туркменистана.

Согласно информации, это на 73,2 процента больше, чем за первые 2 месяца прошлого года - 78,8 миллиона туркменских манатов (22,49 миллиона долларов США).

За указанный период общая сумма платежей через систему "Мобильный банк" составила 2,52 миллиона туркменских манатов (719,260 долларов), увеличившись на 71,4 процента в годовом исчислении (1,47 миллиона туркменских манатов, или 419,570 долларов).

Кроме того, через систему "Интернет-банк" за январь-февраль текущего года общая сумма платежей составила 687,549 туркменских манатов (196,240 долларов), что в 3,9 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года (175,928 туркменских манатов, или 50,213 долларов).

Финансовый сектор Туркменистана постоянно расширяется. В частности, внедряются мобильные приложения для оплаты различных услуг и товаров, увеличивается количество транзакций, предлагаются способы оплаты через банковские терминалы.