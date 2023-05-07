Международные банки участвуют в реализации транспортных проектов в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Международные финансовые учреждения принимают участие в финансировании ряда транспортных проектов в Туркменистане, передает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.

Об этом заявил председатель правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Рахимберды Джепбаров на международной конференции "Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие" (ITC 2023), прошедшей в Ашхабаде 3-4 мая 2023 года.

По его словам, при финансовой поддержке Азиатского банка развития (АБР) в размере 125 миллионов долларов США и Исламского банка развития (ИБР) - 371 миллион долларов - была построена железнодорожная магистраль Казахстан - Туркменистан - Иран протяженностью 724 километра.

Он отметил, что ИБР профинансировал закупку трех нефтеналивных танкеров - на 42 миллиона долларов, Японское агентство международного сотрудничества (JICA) предоставило льготный кредит в размере 40 миллионов долларов на модернизацию локомотивного депо в Ашхабаде, а Экспортно-импортный банк Китая - на приобретение тепловозов и пассажирских вагонов – на сумму, эквивалентную 95 миллионам долларов.

В настоящее время за счет Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана в размере 80 миллионов долларов и при финансовой поддержке Фонда развития Абу-Даби - 75 миллионов долларов - ведется строительство международного аэропорта в Джебеле, подчеркнул Джепбаров.

Кроме того, он добавил, что в декабре 2021 года было подписано кредитное соглашение с ING Bank на сумму 20 миллионов долларов для финансирования поставок автомобилей Toyota в Туркменистан для развития общественного городского транспорта.