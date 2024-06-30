На ADIPEC 2024 в ОАЭ пройдет экономический форум Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Форум «Торговля, инвестиции и бизнес-возможности в Туркменистане» пройдет в Абу-Даби, ОАЭ, 7-8 ноября, передает Trend.

Мероприятие состоится в рамках Международной нефтегазовой выставки и конференции ADIPEC 2024, которая будет проходить в столице ОАЭ с 4 по 7 ноября.

Учитывая, что в сессиях конференции примут участие более 100 министров и отраслевых руководителей, ADIPEC в настоящее время является ведущей мировой площадкой для нефтегазовой отрасли.

Предыдущее участие Туркменистана в ADIPEC подтвердило интерес крупных мировых компаний к сотрудничеству с этой страной. В рамках выставки будут проведены презентации, посвященные финансово-экономическому, нефтегазовому и энергетическому потенциалу Туркменистана, а также возможностям в промышленности, торговле, сельском и водном хозяйстве, окружающей среде, транспорте и коммуникациях.

На выставке ADIPEC в этом году особое внимание будет уделено внедрению передовых технологий и интеграции высокоэффективных решений, таких как искусственный интеллект, в цепочки создания стоимости в энергетическом секторе, чтобы ускорить переход к новым источникам энергии.