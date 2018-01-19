Президент Узбекистана посетил Сурхандарьинскую область

ТАШКЕННТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил в пятницу Сурхандарьинскую область в целях ознакомления с ходом социально-экономических реформ, исполнением поставленных во время предыдущего визита 11-12 февраля 2017 года задач.

Глава государства начал поездку с посещения Термезского района, где ознакомился с деятельностью совместного предприятия «Inter Silk Pro», которое специализируется на заготовке коконов шелкопряда на основе китайской технологии.

Здесь же состоялась презентация проектов по организации теплиц, гранатовых, ореховых плантаций, интенсивных садов и виноградников, плантаций кузинии и фисташки, рыбоводческих и птицеводческих комплексов, использованию беспилотных летательных аппаратов для измерения земли.

Затем Шавкат Мирзиёев посетил Термез, где познакомился с возможностями предприятия «Жаркургон мева-сабзавот экспорт», занимающегося сортировкой и экспортом зернобобовой продукции.

Президент Узбекистана ознакомился также с ходом реализации в девяти районах программы кластерного выращивания хлопка, а также дал указания касательно строительных работ в Международном научно-исследовательском центре Имама Термизи.

Во время посещения мавзолея Хакима Термизи Шавкат Мирзиёев отметил, что глубоко опечален гибелью соотечественников в трагическом происшествии в Казахстане. Затронув социальные причины произошедшего, глава государства вновь выразил соболезнования родным и близким погибших и принял участие в молитве за упокой их души.

Сурхандарьинской область занимает площадь более 20 тысяч квадратных километров , население превышает 2,5 миллиона человек. Административный центр области - город Термез. Каждый из 13 районов области имеет свою специфику.

Здесь действуют 24 крупных промышленных предприятия, 60 совместных предприятий, более 11 тысяч субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства. В регионе 281 тысяча гектаров посевных площадей, в том числе 241 тысяча гектаров орошаемых земель.

(Автор: Мамед Дашдамиров. Редактор: Ирина Парфёнова)

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