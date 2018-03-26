Делегация Евросоюза посетит Узбекистан

26 марта 2018 10:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистан 26 марта прибывает с визитом делегация Европейского союза во главе с вице-президентом Еврокомиссии, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Узбекистана.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза примет участие в Международной конференции высокого уровня по Афганистану под названием «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие», а также в министерской встрече в формате «Центральная Азия – Евросоюз».

Делегация ЕС также будет принята президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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