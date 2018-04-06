Узбекистан направит полмиллиарда долларов на развитие Самаркандской области

Более 500 миллионов долларов будет направлено на ускоренное социально-экономическое развитие Самаркандской области Узбекистана.

Средства предоставлены решением Президента Шавката Мирзиёева на развитие инфраструктуры и промышленности, сообщает газета «Народное слово».

На расширенном видеоселекторном собрании актива Самаркандской области, посвященном вопросам эффективного освоения выделенных финансовых ресурсов, руководитель региона Туробжон Джураев подчеркнул, что уникальные возможности для ускоренного социально-экономического развития являются результатом пристального внимания руководства страны вопросам комплексного развития территорий и созданию качественно новых условий для жизни людей.

В ходе рабочей поездки 17—18 марта в Самаркандскую область глава государства не только поставил новые амбициозные задачи по углублению комплексных реформ, но и предложил конкретные механизмы для обеспечения прорыва в этом направлении.

В частности, Президент инициировал открытие небывалых по финансовому объему льготных кредитных линий для запуска масштабных комплексных мероприятий по ускорению социально-экономического развития этого крупного региона страны.

Cоздается Фонд реконструкции и развития Самаркандской области с резервом в 50 миллионов долларов. Эти средства будут направлены на модернизацию внутренних дорог, жилищно-коммунального хозяйства, энергообеспечения, ремонт многоквартирных домов, обеспечение населения чистой питьевой водой.

Еще 50 миллионов долларов будет инвестировано в формирование малых промышленных зон на базе заброшенных и простаивающих приватизированных объектов. На этих площадках, которые будут функционировать в режиме стимулирующих преференций, намечается создать новые производства по выпуску экспортоориентированной продукции. Суммарные 100 миллионов долларов предоставляются Фондом развития и реконструкции республики.

Солидный кредитный портфель в размере 400 миллионов долларов, выделенный международными финансовыми институтами, будет использован на формирование современной базы агропромышленного комплекса.

Средства целевым образом направляются на создание новых и модернизацию действующих перерабатывающих предприятий, организацию современных высокотехнологичных теплиц, овощехранилищ, развитие высокопродуктивного животноводства, птицеводства.

В целях эффективного и своевременного освоения огромных финансовых ресурсов в Самаркандской области разработана и реализуется специальная «дорожная карта» по активному привлечению местных деловых кругов к реализации перспективных программ с использованием льготных кредитов международных финансовых институтов.

В частности, в областном центре начал действовать Центр поддержки предпринимательства, где на постоянной основе работают представители коммерческих банков, областных организаций и учреждений, юристы. Здесь по принципу «одно окно» бизнесмены могут решить все организационные вопросы, связанные с экспертной оценкой и оформлением проектов для последующего их финансового обеспечения. В центр уже обращаются с предложениями местные предприниматели.

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