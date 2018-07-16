Узбекистан и Казахстан проведут совместные военные учения

16 июля 2018 12:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Узбекистан проведут совместные военные учения. Об этом сообщают СМИ Казахстана.

Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов посещает Казахстан с рабочим визитом. Он провел встречу с Министром обороны Казахстана Сакеном Жасузаковым.

В ходе встречи стороны обсудили ход подготовки к предстоящим совместным военным учениям и перспективные направления сотрудничества.

Сакен Жасузаков отметил, что Узбекистан и Казахстан открывают военные учения. По его данным, вторая фаза будет проходить в Узбекистане.

«Думаю, это только начало. Со временем перейдём к более масштабным учениям», - добавил он.

Абдусалом Азизов сказал, что проведение регулярных встреч придает высокий импульс взаимоотношениям двух армий.

После переговоров, представители оборонных ведомств Узбекистана и Казахстана подписали ряд документов о сотрудничестве в оборонной сфере.

Министр обороны Узбекистана также ознакомился процессом подготовки будущих офицеров казахстанской армии

В рамках официального визита узбекская делегация посетит и другие военные объекты и примет участие в активной фазе совместного тактико-специального учения.

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