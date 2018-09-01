В городах Узбекистана появятся подвесные поезда из Китая

1 сентября 2018 17:33 (UTC+04:00)

Узбекистан и Китай реализуют проект по созданию уникальной железнодорожной инфраструктуры в Ташкенте, а также Самаркандской и столичной областях, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Об этом стало известно по итогам Международного инвестиционного форума в Джизаке, где Госкомтуризма подписал соглашение о сотрудничестве с Beijing Jiufang Grang Move Transportation Equipment Co. Ltd и Немецко-китайским объединением культурного обмена в сфере искусства и дизайна.

"В рамках подписанного документа предусматривается внедрение в городской транспорт в Узбекистане низкопольных однорельсовых подвесных поездов, производимых компанией Beijing Jiufang Grang Move Transportation Equipment Co. Ltd", – отметили в Госкоминвестиций.

Кроме того, планируется создание нового учебного заведения либо совместного факультета в составе действующего в Узбекистан вуза для подготовки инженерных и управленческих кадров, а также организация Центра с возможностью обслуживания поездов из всех пяти стран Центральной Азии.

Еще одно интересное направление сотрудничества – создание небольших экскурсионных поездов в туристических районах Ташкентской и Самаркандской областях и строительство гостиниц вдоль этих районов.

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