Узбекистан намерен модернизировать национальную авиакомпанию

БАКУ /Trend/ - Правительство Узбекистана намерено модернизировать сектор гражданской авиации. Об этом сообщается в четверг на сайте Всемирного банка (ВБ).

Группа Всемирного банка (ГВБ) и Госкоминвестиций Узбекистана подписали соглашение, направленное на предоставление консультационных услуг властям Узбекистана по вопросам модернизации национального сектора гражданской авиации.

В соответствии с соглашением о предоставлении консультационных услуг c правительством Узбекистана, ГВБ сформулирует рекомендации для выработки государственной политики в секторе управления гражданской авиацией и улучшения ряда аспектов ее функционирования, включая институциональную, финансовую и организационную структуры.

Рекомендации также затронут вопросы привлечения частного сектора в развитие инфраструктуры аэропортов Узбекистана и их управление. Для осуществления данных задач, банк намерен работать в тесном сотрудничестве с Национальной авиакомпанией "Узбекистон хаво йуллари", заинтересованными министерствами и ведомствами, а также частным сектором.

"Ограниченная пропускная способность и высокие затраты на стоимость инфраструктуры аэропортов делают рейсы в Узбекистан и обратно очень дорогостоящими для пассажиров. Эти факторы препятствуют появлению иностранных авиаперевозчиков на местном рынке. С 2010 года сектор воздушного транспорта Узбекистана ежегодно рос всего лишь на два процента. Этот показатель является самым низким в регионе по сравнению с соседними странами. Для сравнения, сектор воздушного транспорта в Казахстане ежегодно увеличивался на 10 процентов. В Узбекистане осуществляют деятельность 15 международных авиаперевозчиков. Однако, НАК [Национальная авиакомпания] обслуживает 75 процентов всего пассажирского потока в стране", – отмечают эксперты ВБ.

Как отмечается в сообщении ВБ, несмотря на размеры территории страны и привлекательность ее исторического культурного наследия сектор туризма все еще не функционирует на достаточную мощность. Это также связанно с отсутствием эффективной системы авиасообщений, способной обеспечить удобную и приемлемую по цене перевозку иностранных туристов.

Как отметил глава представительства Всемирного банка в Узбекистане Хидеки Мори, сектор гражданской авиации является одним из приоритетных направлений для правительства Узбекистана, учитывая его значимую роль в стимулировании экономического роста и раскрытии туристического потенциала страны. С отменой визового режима для большого числа государств ожидается рост туристической индустрии. Страна также устраняет барьеры для международной торговли. Однако, в настоящее время нынешний объем воздушных перевозок не отвечает растущему спросу из-за отсутствия конкурентной среды в секторе гражданской авиации.

По его словам, первое в своем роде соглашение между ГВБ и правительством Узбекистана свидетельствуют о твердом намерении руководства страны привести управление сектором гражданской авиации в соответствие с международными стандартами.

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