Узбекистан и РФ обсудили вопросы сотрудничества в сфере выпуска лекарств

8 сентября 2018 14:36 (UTC+04:00)

Глава Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан Азиз Абдуллаев провел встречу с российскими фармпроизводителями в Москве, передает UZDaily.

В данной встрече приняли участие представители компаний «Сотекс», «Нанолек», «Валента Фарм», «Дальхимфарм» и др.

В ходе встречи российские компании получили информацию о фармацевтической отрасли Узбекистана и преференциях, которые предоставляются локальным производителям.

Азиз Абдуллаев отметил, что Узбекистан поставил цель снизить долю импорта и локализовать производства фармпродукции.

По его словам, в настоящий момент активный интерес к развитию фармпроизводства в Узбекистане проявляют китайские, индийские и корейские компании.

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