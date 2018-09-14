Узбекистан и РФ впервые открыли регулярное прямое автобусное сообщение

Автотранспортные компании Узбекистана и России в пятницу открыли регулярное прямое автобусное сообщение между странами, первым российским городом, куда отправятся автобусы из Ташкента, стал Нижний Новгород, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Узбекского агентства автомобильного транспорта ("Узавтотранс").

"С 14 сентября впервые запускается регулярный автобусный рейс между Узбекистаном и Россией по маршруту "Ташкент — Нижний Новгород", — сказал представитель Узавтотранса.

Протяженность маршрута составит около 3 тысяч километров, время в пути — 2,5 суток, частота рейсов- три раза в неделю. Стоимость проезда составит 500 тысяч сумов или 6 тысяч рублей.

По данным агентства, пассажиры автобусного рейса будут в приоритетном порядке проходить через три контрольно-пропускных пункта на узбекско-казахской и казахско-российской границах.

Правительства Узбекистана и России в мае 2000 года подписали соглашение о международном автомобильном сообщении, которое, в частности, регулирует автобусные перевозки. Однако к настоящему времени между странами отсутствовали прямые автобусные рейсы.

В 2018 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил правительству разработать регулярное прямое автобусное сообщение с городами стран Центральной Азии и России. По данным МВД РФ, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около 1 миллиона человек) от всех мигрантов в России.

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