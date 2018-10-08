Узбекистан и Туркменистан обсудили делимитация и демаркация границ

Узбекистан и Туркменистан провели очередную встречу рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы, передает UzDaily.uz.

Встреча группы прошла в Туркменабаде (Туркменистан) с 2 по 8 октября 2018 года, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Стороны обсудили результаты ранее выполненных совместных полевых топографо-геодезических работ на отдельных участках узбекско-туркменской госграницы, а также согласованы сроки проведения дальнейших полевых работ.

По итогам встречи подписан Протокол.

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